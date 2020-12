Ligue des champions : le Real termine leader de son groupe

Publicités

Real Madrid – La cinquième journée de la ligue des champions a suscité une grosse frayeur dans les vestiaires du club madrilènes. Les merengues, après un résultat assez décevant, se retrouvaient à la troisième place de leur groupe. Il fallait absolument réagir pendant la dernière journée de la C1. Et comme il fallait s’y attendre, les hommes de Zinedine Zidane ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la ligue des champions.

La qualification du Real Madrid en huitièmes de finale de la ligue des champions sonne comme un nouveau sursis pour l’entraineur français Zinedine Zidane. Classés troisième avant l’ultime journée de la C1, les hommes de Zidane ont finalement rassuré leurs supporters en décrochant leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Les madrilènes connaitront leur prochain adversaire dans la compétition européenne dans quelques jours. Comme le veut le calendrier de l’UEFA, le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la ligue des champions aura lieu courant décembre, les phases de huitièmes étant prévues pour le mois de février. En conférence de presse, l’entraineur français est longuement revenu sur cette qualification de son équipe pour le prochain tour de la C1. Interrogé sur son avenir, le manager des Merengue a encore donné une réponse évasive aux journalistes sportifs lors de sa conférence de presse.

Sous pression depuis son arrivée au Real Madrid, c’est un Courtois assez heureux qui s’est exprimé sur la victoire et qualification de son club en huitième de finale de la ligue des champions : «On a accompli une grande performance, c’était l’un de notre meilleur match de l’année. Tout le monde a été très bon et on a été efficace. Tout le monde sait à quel point la Ligue des Champions est importante pour le Real Madrid et nous nous sommes battus jusqu’au bout. Les choses n’ont pas toujours tournées en notre faveur mais contre Séville et aujourd’hui, oui. Nous avons beaucoup de joueurs avec énormément d’expérience, nous savons ce que c’est de jouer sous pression. Il faut aussi tenir compte de l’adversaire qui peut vous rendre les choses difficiles. On continue de progresser même s’il y a toujours des hauts et des bas au cours d’une saison.», lançait le portier belge après la rencontre face au club allemand, sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Le manager français a également livré ses impressions sur la qualification de son club au prochain tour de la C1 : «C’est une énorme satisfaction. C’était le but, essayer de finir premier et nous l’avons fait. Nous avons fait un match spectaculaire à tous les niveaux, de la première à la dernière minute… Oui, je pense. Dans l’ensemble, nous avons joué un très bon match aujourd’hui… Benzema vient de vous le dire ici, j’ai moi aussi été un joueur. On ne peut pas toujours bien jouer, c’est impossible. Essayer oui, nous essaierons toujours. On veut toujours bien jouer… Au final, tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Je suis content pour les joueurs. Le plus important, c’est eux, je suis ici avec eux mais ce sont eux qui se battent sur le terrain. Je suis content pour eux», soulignait Zidane après la rencontre.

Réaction du club allemand

«Ce n’est pas un pas en avant si grand pas que ça, il est relativement petit en réalité. On doit continuer à aller de l’avant, dès ce week-end en championnat car c’est ce qui déterminera où nous sommes la saison prochaine. C’est un grand succès pour le club mais tout va très vite dans le football et il faut continuer à tout donner… On a joué six matchs importants en Ligue des Champions. On termine second. Je suis très fier de mon équipe parce que nous traversons un moment très important pour les supporters et le club. Ça compte beaucoup plus que ce match.», a déclaré le manager du club allemand.