Lille : Sylvain Armand rejoint Olivier Letang

Transfert au Losc – l’arrivée d’Olivier Letang à la présidence du club de Lille fait souffler un vent de renouveau dans la direction du club. Si pour l’heure, le nouveau président écarte l’idée d’un départ de Christophe Galtier, Olivier Letang a été rejoint jeudi par Sylvain Armand, l’un de ses plus fidèles collaborateurs. L’arrivée de Sylvain Armand aux côtés de Letang, en qualité de coordonnateur sportif du Losc, n’a rien d’étonnant pour certains, vu la proximité entre les deux hommes sur le plan professionnel.

Sylvain Armand reprend du service après quelques mois de chômage. L’ancien défenseur français de 40 ans est le nouveau coordonnateur sportif du club de Lille. Cette arrivée fait suite à un changement au niveau de la direction du Losc. Il y’a de cela plusieurs semaines, le club officialisait l’arrivée d’Olivier Letang à la présidence, après le rachat de Lille par le groupe Merlyn. En conférence de presse, Olivier Letang, ancien président de Rennes et successeur de Gerard Lopez, a dévoilé les objectifs à atteindre avec le Losc. Il faut croire que l’ancien président du stade rennais a gardé des bons souvenirs de sa collaboration avec Sylvain Armand, puisque l’ancien défenseur français a officiellement rejoint le staff du club lillois en tant que coordonnateur sportif. En conférence de presse, Christophe Galtier, l’entraineur de Lilles, a réagi à l’arrivée de l’ancien défenseur dans le staff du Losc.

«Le LOSC a le plaisir d’officialiser l’arrivée de Sylvain Armand au sein de son organigramme. L’ancien défenseur français de 40 ans, double champion de France avec le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, devient le nouveau coordinateur sportif lillois. Professionnel reconnu et figure émérite de notre championnat avec 517 matches de Ligue 1, Sylvain Armand apportera au LOSC ses vingt années d’expérience au plus haut niveau du football français, ainsi que des compétences managériales acquises notamment à l’occasion de ses missions de coordinateur sportif au Stade Rennais entre janvier 2018 et juillet 2020. Titulaire d’un diplôme de management du Centre de Droit et d’Economie du Sport, il sera notamment chargé d’organiser le quotidien du secteur sportif de l’équipe professionnelle en concertation avec le staff technique et la direction du club, d’assurer un cadre professionnel permettant les conditions de bien-vivre et de performance du groupe professionnel, et de faciliter l’intermédiation entre les différents services au sein du LOSC, notamment la détection et le recrutement. Olivier Létang, le Président du LOSC, renouvelle sa confiance en Sylvain Armand suite à la réussite de leur récente collaboration, lui qui l’avait nommé à ce poste de coordinateur sportif en 2018 au Stade Rennais FC.», a déclaré le club de Lille dans un communiqué. Olivier Letang poursuivra donc sa collaboration avec Sylvain Armand sous les couleurs des Dogues. L’entraineur du Losc n’a pas manqué de réagir à l’arrivée de Sylvain Armand dans le staff de Lille, une arrivée officialisée le jeudi 14 janvier.

La réaction de Galtier

«Sylvain vient occuper le départ surprise d’Olivier Gagne. Le président a l’habitude de travailler avec Sylvain, c’est normal qu’il s’entoure de gens qu’il connaît. Dans la démarche, le président m’avait demandé de rencontrer Sylvain pour échanger sur le plan des prérogatives et le plan humain. On a échangé depuis une heure, au sujet des besoins que j’ai à ce poste-là. (…) On a eu un échange très intéressant. Ensuite, quand vous faites un peu le tour, que les informations sont positives à son sujet, bon. Après, à nous de l’intégrer rapidement à notre équipe pour qu’il puisse s’intégrer rapidement et soit une valeur ajoutée à l’organisation…C’est un poste important, il est là pour mettre de l’huile dans les rouages, pour que les règles de vie et de vestiaire soient respectées. Il est aussi là pour être le confident des joueurs et veiller à ce que tout ce qui est important pour l’équipe fonctionne bien, lors des déplacements, à domicile, l’état des terrains, des échanges avec les joueurs.», a souligné l’entraineur du Losc.