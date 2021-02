Real Madrid : Mijatovic optimiste pour des titres cette saison

Publicités

Saison du Real – Les hommes de Zinedine Zidane occupent une modeste seconde place dans le classement général de la Liga cette saison, classement dominé de loin par l’Atlético Madrid qui compte actuellement une bonne dizaine de points d’avance sur ses poursuivants. Pour l’ancien joueur madrilène, le Real peut encore espérer gagner des titres cette saison.

Le Real Madrid file-t-il tout droit vers une saison sans titre ? Pour l’heure, le club madrilène est encore en lice pour la ligue des champions comme pour le championnat d’Espagne. Concernant la Liga, la tâche sera ardue, puisque l’actuel leader du championnat, ne compte pas perdre des points en si bon chemin. L’Atlético Madrid a visiblement misé sur le bon joueur puisque Luis Suarez s’est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe, après une séparation dans la douleur avec le FC Barcelone, suite à l’arrivée de Koeman. Malgré une saison assez mitigée, l’ancien footballeur madrilène Mijatovic espère voir le Real Madrid des titres cette saison, une situation qui pourrait donner encore du sursis à Zinedine Zidane, contesté par nombres de supporters madrilènes depuis son retour sur le banc des Merengues. Dans son entretien exclusif, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas manqué de réagir à l’affaire Ramos, un dossier qui secoue le club madrilène depuis plusieurs semaines.

La saison en demi-teinte du Real Madrid suscite de nombreuses interrogations sur le retour de Zidane sur le banc des Merengues. En dépit d’une saison assez difficile, l’ancien joueur Mijatovic croit toujours que son ancien club a la possibilité d’aller chercher des titres cette saison : «Le Madrid de ces dix dernières années est une équipe qui a marqué une tendance dans tous les sens du terme, avec une génération qui a remporté de nombreux titres. Mais les joueurs vieillissent et ça a ses limites. De plus, vous en avez d’autres dont les contrats arrivent à échéance et certains des renforts n’ont pas fonctionné comme prévu. Le Real la possibilité de gagner des titres, mais si vous n’êtes pas régulier, vous avez des hauts et des bas. Il faut comprendre que tout a un début et une fin…C’est une équipe compétitive et elle a des options, tant en Liga qu’en Ligue des champions, même si ce n’est pas la même chose que les autres années. Cette saison, aucune équipe n’a pu bien se préparer dans des conditions, avec peu de repos, des pré-saisons très courtes… tout se complique. C’est vrai que l’Atlético est une équipe plus solide, elle a cinq points d’avance, mais il peut se passer beaucoup de choses d’ici la fin de la saison. Le Real Madrid et Barcelone sont des équipes habituées aux grandes remontadas. En ce moment, l’Atlético peut sembler être le meilleur candidat, mais nous il faut jouer jusqu’à la fin…Le Real Madrid est un club qui vous met beaucoup de pression, ça épuise tout professionnel, joueur, entraîneur, président… ce n’est pas facile de vivre avec ça. Zidane a réalisé quelque chose que personne ne répétera jamais en termes de titres remportés, comme ses trois LDC d’affilée. Cela n’était jamais arrivé. C’est normal qu’il se mette en colère. Il sait parfaitement d’où arrivent les tirs. Mais il supporte très la pression. Je pense qu’il va continuer.», a déclaré l’ancien joueur du Real dans un entretien exclusif accordé au quotidien Goal. L’ancien joueur s’est aussi exprimé sur la prolongation de Sergio Ramos.

Ramos, la grande inconnue

«Je ne connais ni l’opinion du club ni celle de Sergio sur la question. Mais ce que je voudrais, c’est qu’il se prolonge. Il peut encore jouer à un très haut niveau, c’est un leader. Quelqu’un qui a été et est si important devrait prendre sa retraite au Real Madrid. Ni Raúl, ni Casillas, ni Fernando Hierro, ni tant d’autres n’ont fait cela… En tout cas, il faut résoudre ça au plus vite. Et, lorsqu’il y a une décision de prise, de la communiquer aux fans.», a rapporté l’ex-footballeur. i