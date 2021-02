FC Hyères : Nicolas Anelka nommé directeur sportif

Publicités

Retour d’Anelka – Après de relations plutôt tendues en équipe de France, l’ancien numéro neuf des bleus refait surface en France dans un nouveau costume. L’ancien joueur du Real Madrid vient d’être nommé directeur sportif du club de la National 2, le FC Hyères.

Avec le FC Hyères, Nicolas Anelka entend relever l’un de ses plus grands challenges dans le milieu du foot. Désigné directeur sportif du club, l’ancien attaquant de l’équipe de France aura la lourde tache de gérer le recrutement du club de la National 2. Si l’objectif est bien entendu de faire progresser le club en division supérieure, le directeur sportif du FC Hyères entend prendre son temps pour bien faire les choses. Concernant l’arrivée de nouveaux joueurs dans le club, la presse a d’ores et déjà évoqué plusieurs noms. Mais le nouveau directeur sportif du club ne confirme pour l’heure aucun recrutement, même s’il reconnait la nécessité de faire venir de nouveaux joueurs. Pour Nicolas Anelka, les recrutements au sein du club devraient démarrer pour la saison prochaine. Le nouveau directeur sportif travaillera en étroite collaboration avec un nom bien connu dans le milieu du foot, puisqu’il s’était récemment illustré dans la presse en annonçant son intention de racheter le club de l’OM, offre refusée par Franck McCourt le propriétaire américain du club français.

Nicolas Anelka est de retour en France sous un nouveau costume. Après avoir pris ses distances avec l’équipe de France, l’ancien joueur avait quitté l’Hexagone pour explorer de nouveaux horizons. Aujourd’hui, il revient sur sa terre natale en qualité de directeur sportif du FC Hyères, un club de la National 2 : «Les officialisations se succèdent comme prévu au Hyères FC. Après celle de Mourad Boudjellal comme big boss de l’équipe fanion (N2) c’est au tour de Nicolas Anelka de confirmer sa venue comme directeur sportif. Un coup d’une ampleur exceptionnelle pour le club. En effet l’ex avant-centre international possède une notoriété mondiale et un réseau en adéquation après des passages remarqués en Angleterre, Italie, Espagne, Chine et Turquie. De plus et c’est le plus important il est automatiquement respecté par la génération actuelle de joueurs car son simple « nom » est évocateur. Son discours n’en aura que plus de poids… Du haut de ses 41 ans, Anelka est d’ores et déjà un jeune directeur sportif sans doute encore beaucoup joueur dans sa tête. Ainsi il aura davantage de facilités à comprendre ce que peuvent ressentir ses joueurs et donc adapter son dialogue en conséquence. Enfin ceux qui le côtoient au quotidien insistent sur le caractère humble et discret de l’ex buteur du Real Madrid et de Chelsea entre autres à des années lumières de l’image véhiculée par des médias en quête de sensationnalisme. C’est avec beaucoup de fierté et de respect que la grande famille du Hyères FC accueille un professionnel de la stature de Nicolas Anelka. Respect immédiat», rapporte le club français. Son arrivée précède celle de Mourad Boudjellal, l’entrepreneur qui envisageait de racheter le club de l’OM il y’a de cela quelques mois : «Ce mardi 2 février 2021 devrait rester une date marquante dans l’histoire du Hyères FC. En effet c’est désormais officiel. Et après des semaines et des semaines de bruits de couloir, Mourad Boudjellal et son équipe d’investisseurs prennent la direction de l’équipe fanion (N2). Dans cette optique, une société anonyme à objet sportif (SASP) va voir le jour. En ce qui concerne l’association en elle-même qui a en charge du football animation jusqu’à la réserve en R2 rien ne change.», explique le club.

La première réaction d’Anelka

«Il y a des joueurs qui ont fait des choses lors de la première partie de saison, il faut les respecter. On veut prendre des joueurs, mais on ne veut pas faire n’importe quoi. D’autant plus qu’on ne sait pas si le championnat va reprendre. Aujourd’hui on a aucune réponse. Si on doit faire des choix, ce sera davantage au début de la saison prochaine.», explique Anelka.