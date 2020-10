France – Portugal : la grosse déception de Didier Deschamps

Ligue des Nations – Les Bleus ont-ils été à la hauteur de leur prestation dimanche en ligue des nations contre le Portugal ? Seule certitude, les bleus n’ont pas réussi à prendre une avance considérable sur les portugais dans ce mini-tournoi de l’Uefa, puisque les deux équipes se sont séparés sur un score vierge. En conférence de presse, l’entraineur de l’Equipe de France est longuement revenu sur cette rencontre de troisième journée au stade de France face au vainqueur de l’Euro 2020.

Le match France – Portugal avait les allures d’une revanche pour les bleus. Malgré une détermination sur le terrain les hommes de Didier Deschamps n’ont pas réussi à créer la surprise en ligue des nations, lors de la troisième journée, face au Portugal. L’entraineur français avait à l’occasion de cette rencontre, aligné l’une de ses meilleures compositions. Mais face à une équipe portugaise solidement installée dans le jeu, surtout en défense, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont pas réussi à trouver la faille au cours de cette rencontre. En dépit d’une nette domination des bleus dans cette rencontre, l’équipe de France devra encore attendre avant d’avoir sa revanche face au Portugal, puisque les hommes de DD se contenteront d’un match nul lors de la troisième journée de la Ligue des Nations. Pour le sélectionneur français, ses joueurs avaient clairement la possibilité d’obtenir un meilleur résultat dans cette rencontre européenne. Pour Hugo Lloris, le nul obtenu facer aux portugais n’était pas totalement démérité, puisqu’il y’a en face également de la ‘‘qualité’’.

La réaction à chaud de Didier Deschamps après le match entre l’équipe de France et le Portugal, n’est pas passé inaperçu. Pour le sélectionneur des bleus, ses hommes avaient clairement la possibilité de faire mieux qu’un match nul au cours de cette rencontre de ligue des Nations : «Match d’équipes solides, assez tactique, je pense qu’on a été mieux en deuxième mi-temps. On a eu plus de maîtrise mais peu d’occasions d’un coté et de l’autre. Il y a de la qualité des deux côtés, ça aurait pu basculer. Je pense qu’on a pris le dessus en deuxième, mais sans réussir à créer énormément de décalages comme eux de leur côté en ont créé très peu aussi. La prestation des attaquants ? On peut toujours faire mieux, après il y a la qualité de l’adversaire aussi. Ils prennent les précautions comme nous par rapport aux joueurs qu’il y avait en face comme Cristiano, qu’on n’a pas pas beaucoup vu ce soir. Des fois les déplacements ne sont pas bons, des fois la passe arrive un peu tard aussi. Le secteur défensif et le milieu ont plutôt bien fonctionné. Après dans la dernière phase, on doit faire mieux pour pouvoir gagner le match même si ça aurait pu sur un coup de pied arrêté comme eux ils ont eu aussi. Je savais que le Portugal était une belle équipe, on l’a vu ce soir. C’est mieux quand il y a des buts, mais bon il y a de la qualité et pas seulement offensive. Les milieux ? Je ne peux pas les dissocier d’Antoine Griezmann. Les trois ont été très performants, je trouve, que ce soit dans la justesse technique, dans la complémentarité. Ça nous a permis d’avoir de la maîtrise surtout en deuxième mi-temps et plus de disponibilité. De ce côté-là, je suis très satisfait.», a déclaré l’entraineur de l’équipe de France en conférence de presse.

De la qualité en face

«Y a un adversaire de grande qualité en face. En 2e mi-temps, on a joué plus haut et y a eu beaucoup plus d’allant. En 1e on a eu tendance à reculer, peut-être par crainte. Après, y avait de la qualité en face. Chacun a eu sa mi-temps. Dans les 30 dernières mètres, on a manqué de tranchant. On aurait préféré gagner, mais c’est une performance solide.», a renchéri pour sa part le portier des bleus.