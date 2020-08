PDCI : KKB à la recherche de parrainages pour une candidature indépendante?

Candidature au PDCI – Le parti démocratique de Côte d’Ivoire a officiellement investi l’ancien dirigeant ivoirien Henri Konan Bédié comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais sa désignation s’est déroulée dans un contexte de tension entre KKB et le comité électoral. Candidat à la convention de désignation du candidat Pdci, KKB a vu sa candidature être rejetée par le comité électoral, tandis que celle d’Henri Konan Bédié a été validée. Malgré son éviction, KKB n’a exclu aucun scénario concernant la présidentielle ivoirienne, y compris celle d’une candidature indépendante.

Le PDCI RDA a désigné Henri Konan Bédié comme candidat à la présidentielle ivoirienne d’octobre 2020. En lice pour le congrès de désignation du candidat Pdci, KKB n’a malheureusement pas pris part à la convention du parti, en raison du rejet de sa candidature par le comité électoral. Kouadio Konan Bertin a indiqué au cours d’une conférence de presse qu’il n’excluait aucun scénario, y compris celle d’une candidature indépendante. Pour cela, il devra comme tous les candidats, avoir le parrainage nécessaire. Selon un communiqué officiel, le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 aurait entamé des démarches en vue de récolter des parrainages pour sa candidature. Le secrétaire exécutif en chef du parti démocratique de Côte d’Ivoire a attiré l’attention des militants sur cette initiative de l’ancien député de la circonscription de Port-Bouët.

«Je ne reconnais pas ce comité électoral parce qu’il est loin d’être impartial. Ma requête, c’est mettre en place un Comité paritaire pour réexaminer sérieusement les dossiers des deux candidats (lui et le président Bédié) dans l’impartialité et dire la vérité… Ce comité est tout sauf un comité électoral. C’est un Comité de campagne du candidat Bédié. Ce n’est rien d’autre qu’un comité de censure…En cas de refus définitif de ma candidature, je n’exclus rien. Mais en accord avec mes amis nous déciderons de la suite à donner. Mais je pense qu’une candidature indépendante, c’est la chose la plus probable. Une candidature indépendante n’est pas à proscrire…Je n’entends pas prendre mon indépendance vis-à-vis du PDCI. Le président Bédié lui-même en 2000 alors que la convention du parti avait choisi Emile Constant Bombet comme le candidat du PDCI, Henri Konan Bédié a maintenu sa candidature indépendante face à celle de Bombet. Donc je ne serai pas le premier à ouvrir le bal des candidatures indépendantes au PDCI», a indiqué l’ancien député de la circonscription de Port-Bouet, après le rejet de sa candidature par le comité électoral. Aux dernières nouvelles, l’ancien député ivoirien aurait entamé des démarches pour récolter des parrainages au sein du Pdci, en vue d’une candidature indépendante. C’est en tout cas l’information révélée par l’ancien ministre de la santé dans un communiqué officiel rendu public.

Aucun parrainage du PDCI à KKB

«Il nous revient de façon récurrente, de la base du Parti, que Monsieur KOUADIO Konan Bertin approcherait lui-même ou par personnes interposées, les militants du PDCI-RDA pour le parrainage de sa candidature avec l’utilisation du nom du Président Henri Konan BÉDIÉ. La Direction du Parti porte à la connaissance des militantes et des militants que les collecteurs Régionaux et Départementaux habilités à superviser la collecte des parrains de Monsieur BÉDIÉ Konan Aime Henri, candidat du PDCI-RDA, sont les Délégués Départementaux et Communaux. Toute autre instruction venant de personnalités autres que celles expressément nommées par le candidat ne doit pas être prise en considération par les militants du PDCI- RDA.», a révélé l’ancien ministre de la santé. Pour l’heure, aucune réaction de Kouadio Konan Bertin après ces révélations troublantes du secrétaire exécutif en chef du parti démocratique de Côte d’Ivoire. Henri Konan Bédié est le candidat officiel du Pdci Rda. Sans surprise, l’ancien dirigeant ivoirien devrait affronter au mois d’octobre prochain Ouattara Alassane, le président ivoirien sortant. Après le décès de Gon Coulibaly, Ouattara Alassane a décidé de se porter candidat pour le compte du RHDP, une décision saluée par la majorité des cadres et militants RHDP.